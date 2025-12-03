В России предложили смягчить правила эвакуации автомобилей зимой. Идея сводится к тому, чтобы не забирать машины, которые хоть и стоят с нарушениями, но не мешают движению. Автор инициативы — директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, который направил письмо в Минтранс.

По его словам, в больших городах эвакуаторы часто увозят автомобили «по формальному признаку» — даже если машина никому не перекрывает путь. Летом это неудобно, но зимой такая практика может создать реальную опасность для водителя.

Орлов объясняет: вместе с машиной нередко уезжают телефон, документы, кошелек. В итоге владелец оказывается на холоде, без связи и средств, а эвакуатор увозит его авто на другой конец города. Добираться домой или до стоянки порой просто не на что и не с чего.

Инициатор предлагает разрешить эвакуацию только в тех случаях, когда автомобиль действительно мешает движению или создает риск на дороге. В остальные зимние дни — ограничиваться штрафами.

Он также настаивает на том, чтобы правило действовало при среднесуточной температуре ниже нуля. Это, по мнению эксперта, снизит риски для водителей и сделает работу служб более человечной.

Для бизнеса идея тоже может быть заметной: компании с автопарками тратят значительные суммы на поиск машин по штрафстоянкам и простой сотрудников. Снижение числа «формальных» эвакуаций уменьшит эти расходы и снизит риски срыва логистики зимой.