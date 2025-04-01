Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с кибермошенниками. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предусматривает создание специальной государственной информационной системы для противодействия правонарушениям с использованием интернет-технологий. Ее оператором станет Минцифры.

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В ведомстве рассказали, что изменится для граждан с принятием этого закона:

сотрудникам госучреждений, банков и операторов связи запретили использовать иностранные мессенджеры для звонков и сообщений клиентам;

продавцы на маркетплейсах смогут пройти верификацию через портал «Госуслуги» и получить специальную отметку, которая будет подтверждать их статус;

«Госуслуги» не будут отправлять сообщения для входа в аккаунт во время телефонного разговора, код придет только после завершения звонка;

на «Госуслугах» и в МФЦ можно будет установить запрет на заключение договоров связи без личного присутствия гражданина;

россияне смогут назначить доверенное лицо, у которого банк будет дополнительно подтверждать финансовые операции, например, при переводе денег на чужой счет (доверенное лицо будет назначать сам гражданин);

граждане смогут отказаться от рекламных обзвонов, а все звонки также будут маркироваться (на экране телефона будет отображаться, какая организация звонит, например банк или служба доставки);

пользоваться сим-картой сможет только владелец, а передавать ее можно будет исключительно близким родственникам.

Большинство положений вступают в силу 1 июня, но для некоторых предусмотрены более поздние сроки: с 1 августа 2025-го по 1 марта 2026 года.

Ранее в МВД сообщили, что в 2024 году россияне потеряли от действий дистанционных мошенников 200 млрд руб. Это оказалось на 36% больше, чем в 2023 году (147 млрд руб.). По словам замглавы ведомства Андрея Храпова, из 765 тыс. преступлений, зарегистрированных в прошлом году, 486 тыс. были кибермошенничеством.

