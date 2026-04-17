ФСБ совместно со Следственным комитетом, ФНС и МВД пресекла деятельность крупнейшей в стране сети по генерации «бумажного НДС». С 2023 по 2025 год через нее прошло около 4800 подставных компаний, которые оформляли фиктивные документы для налоговых вычетов на сумму 1,2 трлн рублей. Услугами сети воспользовались почти 40 тыс. клиентов.

Одной из ключевых деталей расследования стал состав номинальных руководителей подставных компаний. Источники, близкие к следствию, сообщили, что у 190 компаний директорами числились более 100 человек, отбывающих наказание в исправительной колонии в одном из регионов Приволжского федерального округа. Компании оформлялись на паспорта заключенных.

Несмотря на беспрецедентный масштаб, технически площадка работала по классической схеме. Фирмы-однодневки генерировали несуществующий НДС и продавали его реальному сектору бизнеса через сеть региональных посредников для снижения налогов.

Ключевые управленческие решения принимались в Москве, а вся ИТ-инфраструктура и серверы злоумышленников были спрятаны на территории стран Евросоюза.

Спецоперация по ликвидации сети длилась около трех месяцев, накануне обыски прошли более чем по 20 адресам. Сейчас правоохранительные органы определяют степень вины бенефициаров компаний-клиентов.

Предпринимателям, пользовавшимся услугами площадки, предстоит доказать реальность своих сделок. В противном случае им грозят выездные проверки с последующей передачей материалов в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

