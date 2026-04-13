ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекла деятельность группы, манипулировавшей российским фондовым рынком через популярные Telegram-каналы.

Против троих организаторов схемы, родившихся в 1985, 1997 и 1998 годах, возбуждено уголовное дело по факту искусственного изменения цен на ценные бумаги (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). Им грозит до семи лет лишения свободы и штрафы до 1 млн рублей за махинации в особо крупном размере.

В поле зрения правоохранительных органов попали администраторы крупных инвестиционных сообществ «РынкиДеньгиВласть», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Схема работала по классическому сценарию Pump & Dump («накачай и сбрось»). Злоумышленники заранее скупали активы определенных компаний по низкой цене, а затем публиковали в каналах призывы массово покупать эти бумаги. Как только котировки взлетали на фоне ажиотажного спроса аудитории, организаторы продавали активы по искуственно завышенным ценам.

Масштабы финансовой аферы оказались колоссальными. По данным ФСБ, в период с 2023 по 2024 год фигуранты успели провести более 55 тысяч незаконных сделок, манипулируя акциями 19 крупных российских компаний.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли электронные носители, средства управления каналами, банковские карты, а также купленные на незаконные доходы элитные часы и аксессуары на сумму, превышающую три млн рублей.

Вычислить участников схемы помогли автоматизированные системы Центрального банка. Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин пояснил, что алгоритмы регулятора в режиме, близком к реальному времени, анализируют биржевые данные и сопоставляют их с публикациями финансовых инфлюенсеров.

Система зафиксировала подозрительную активность: авторы каналов раздавали советы покупать акции, а сами в этот момент выходили на биржу и совершали сделки в обратную сторону, извлекая личную выгоду из созданного ими же тренда.

Раскрытие схемы стало сигналом для рынка недобросовестных финансовых советников. Эксперты подчеркивают, что подобные манипуляции наносят ущерб как компаниям-эмитентам, чьи акции падают после искусственного пампа, так и обычным долгосрочным инвесторам, дестабилизируя весь фондовый рынок.

