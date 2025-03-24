Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что самый большой дефицит кадров в России наблюдается в сферах строительства и промышленности, а также транспортно-логистической отрасли. В топ-3 отраслей с максимальным объемом предложения рабочей силы вошли строительство, промышленность и ретейл.

По данным аналитиков, больше всего вакансий открыто в строительной сфере. Отрасль оказалась в лидерах, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику Центробанка. Эксперты считают что это связано со снижением потока мигрантов. Самая востребованная категория персонала в строительстве и производстве — квалифицированные рабочие.

На втором месте по нехватке персонала — промышленность. Также в топ-3 сфер с наибольшим числом вакансий попали ретейл и транспортно-логистическая отрасль.

По данным «Авито Работы», за зимний период средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников в сфере промышленности достигла 120 923 руб. в месяц, а ее рост составил 84% за год. При этом наиболее востребованными с прошлой зимы стали обмотчики (+252%), электрики (+49%) и оптометристы (+13%).

Производство промоборудования и станков оказалось в начале года в лидерах по уровню предлагаемых зарплат: в среднем 115 131 руб. в месяц, что на 61% больше, чем зимой 2024-го. В отрасли также отмечается рост спроса на токарей (+47%), фрезеровщиков (+46%) и наладчиков (+36%).

В топ-3 направлений с самыми высокими зарплатными предложениями также вошло транспортное машиностроение. В этом секторе средняя зарплата выросла на 25%, достигнув 96 176 руб. в месяц. В сфере стали чаще требоваться вальцовщики (+206%), полировщики (+189%) и шлифовщики (+146%).

Согласно исследованию SuperJob, в 65% вакансий не требуется образование, в 23% случаев работодатели готовы рассмотреть сотрудников со средним, а в 12% — только с высшим. При этом в 70% резюме указано высшее образование, в 25% среднее профессиональное, а в 5% — среднее.

В то же время эксперты отмечают рост числа резюме. Так, по данным на март 2025 года, число вакансий за год сократилось на 12%, а число резюме выросло на 10%.

В топ-5 по количеству предложений работы вошли логистика, медицина и фармацевтика. Прирост же предложения выше всего в ретейле. На втором месте по динамике количества резюме — транспортно-логистическая отрасль, а на третьем — гостинично-ресторанный бизнес, но это сезонный тренд с потеплением погоды.

Аналитики пояснили, что рост числа соискателей не может решить проблему кадрового голода, так как большинство разместивших резюме специалистов уже имеют работу и ищут более высокие зарплаты. Из-за их переходов между работодателями количество вакантных мест не меняется.

Также эксперты отмечают несовпадение структуры спроса и предложения в части квалификации. Так, при высоком спросе на рабочих и разнорабочих среди соискателей преобладают люди с высшим образованием. Работодателям нужны сотрудники со стажем от года до трех лет, но на рынке преобладают кандидаты с опытом от пяти лет, которые ищут более выгодное место, прежде всего по зарплате.

Вместе с тем Министерство труда прогнозирует, что к 2029 году потребность в специалистах сильнее всего вырастет в таких отраслях, как оказание персональных услуг (+348 тыс. человек), обрабатывающие производства (+203 тыс.), транспортировка и хранение (+194 тыс.), гостиничный бизнес и общепит (+168 тыс.) и наука (+160 тыс.).

Спад потребности в специалистах произойдет в сферах торговли (-233 тыс.), госуправления (-66 тыс.), обеспечения электроэнергией, газом и паром (-57 тыс.). Кроме того, снижение покажут сельское хозяйство, недвижимость, культура и спорт, а также финансы и страхование.