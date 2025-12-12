В России может появиться единый национальный стандарт венчурного управления. Предпосылкой стал разрозненный рынок, ведь сегодня в стране работает более 360 акселераторов, десятки студий и корпоративных программ, но каждый использует свои методики, что затрудняет сравнение проектов и снижает прозрачность процессов. К разработке единого стандарта приступила группа «Роснано». Об этом сообщил на IV Всероссийском форуме технологического предпринимательства Евгений Кирьянов, управляющий директор фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

По данным ФИОП, только 1–2 стартапа из десяти в России достигают устойчивого развития. Причины — отсутствие единой логики отбора, несопоставимость проектов и рассогласованность практик между игроками рынка, что стало системным барьером, поскольку без общих требований и обновляемых методик невозможно управлять отраслью на уровне страны.

Предложение ФИОП группы «Роснано» — объединить лучшие практики рынка и создать открытый национальный стандарт «Венчурное управление». Он должен включать единые подходы к скаутингу, скорингу, оценке проектных команд, финансовым моделям и подготовке к инвестиционным решениям. Задача — обеспечить понятные критерии и общий инструментарий для всех участников.

В фонде уже разработали и апробировали методику скаутинга и скоринга стартапов. Она включает операционную модель, KPI, чек-листы и шаблоны, а также настраиваемую модель оценки по 12 критериям с бонусными и штрафными мультипликаторами. По словам Кирьянова, подход прошел проверку в сети университетской стартап-студии (УСС) и показал улучшение качества пайплайна (попадание в воронку отбора) проектов.

На примере студии УСС при Иркутском национальном исследовательском техническом университете авторы показали эффект внедрения: после настройки CRM и систематизации поиска проектов удалось запустить 11 новых инициатив и сформировать фокусные направления на следующий год. До этого поиск был точечным, а портфель — разнородным и несбалансированным.

«Зарубежные практики не ориентированы на наш рынок и не учитывают его особенности, при этом открытой единой методики управления венчурной компании нет и за рубежом. Мы видим для себя важную миссию объединения опыта коллег, вычленения лучших практик и выработки той самой идеальной формулы создания венчурной компании», — добавил Кирьянов.

Разработка стандарта будет проходить по дорожной карте до 2028 года:



сначала публикуется первый пул методик,

затем — внедрение в сети УСС,

сбор обратной связи,

выпуск полной версии,

дальнейшее расширение тематики

и развитие цифровых инструментов.

К декабрю 2026-го года планируется публикация первой полной версии стандарта. Версия Стандарт 1.0 будет выпущена в форме книги с минимальным набором методик для венчурных предпринимателей. Затем, в 2027-м году проект получит цифровые инструменты, позднее появится программа дополнительного профессионального образования, которая позволит сертифицировать соответствующих экспертов.

В дальнейшем планируется ежегодное обновление.

ФИОП также приглашает экспертов рынка присоединиться к работе над открытой методикой. Участникам предложат доступ к пилотной версии стандартов, площадку для обратной связи и возможность влиять на улучшение разделов. Организаторы подчеркивают, что расширять документ планируется через сообщество.

Для предпринимателей запуск стандарта может означать более прозрачные требования в акселераторах и программах поддержки, снижение административной неопределенности и ясные правила движения по венчурному циклу — от подачи проекта до инвестиций и выхода. Это помогает прогнозировать свою траекторию, снижает риски и делает рынок более понятным для малого и среднего бизнеса.