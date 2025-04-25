Сервис Robotext.io представил ИИ-агента RobotextPT — российскую разработку для автоматизации создания презентаций, сообщили «Инк.» в пресс-службе компании. Продукт использует дообученные нейросети, адаптированные под локальный рынок, без применения зарубежных API, что гарантирует безопасность данных.

RobotextPT работает как встраиваемый ИИ-агент, самостоятельно формируя структуру слайдов и наполняя их контентом на основе заданной темы и загруженного текста. Он также доступен через веб-интерфейс, позволяя пользователям создавать презентации в облаке без специальных навыков.

ИИ-агент поддерживает генерацию изображений в более чем 70 стилях и девяти форматах, создание текста по более чем 30 шаблонам, а также функции перефразирования с настройкой уникальности от 70 до 100% и сокращения текста с сохранением ключевых идей.

RobotextPT ориентирован как на B2C-пользователей, так и на бизнес, предлагая интеграцию в корпоративные системы.