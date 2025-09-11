Компания Nikfort, занимающаяся разработкой решений для застройщиков и агентств недвижимости, внедрила технологии распознавания документов от российского разработчика Smart Engines. Благодаря интеграции искусственного интеллекта система теперь способна автоматически считывать данные с основного разворота паспорта, страницы с регистрацией, информацию о ранее выданных паспортах, а также СНИЛС и ИНН. Подробности — в распоряжении «Инка».

Anastassia Anufrieva, Unsplash

Такой функционал значительно упростил процесс внесения клиентских данных в CRM-систему. Представители застройщиков уже отметили удобство новых возможностей, а вскоре ИИ-распознаватель станет доступен и покупателям — в личном кабинете на сайте компании на этапе пресейла.

Создание сквозной цифровой среды и повышение эффективности ключевых процессов работы с клиентами остаются важными задачами для девелоперов. Использование современных технологий позволяет упростить и ускорить процедуру приобретения жилья. В компании Nikfort отметили, что с применением нейросетевых алгоритмов Smart Engines они работают над улучшением сервиса электронной регистрации сделок, которым уже начали пользоваться команды застройщиков.

Генеральный директор Nikfort Николай Самилло отметил, что ручной перенос информации в CRM-системы значительно замедляет работу с клиентами. По его словам, для компании важно не только автоматизировать ввод паспортных данных, включая рукописные записи, СНИЛС и ИНН, но и обеспечить максимальную скорость обработки документов. Он подчеркнул, что система Smart Engines сочетает высокий уровень точности и быстродействия, что позволяет повысить конверсию заказчиков, использующих Nikfort Realty.