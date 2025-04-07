Студенты Пермского Политеха разрабатывают VR-приложение «Химическая лаборатория», которое позволит школьникам и студентам проводить эксперименты в трехмерном пространстве, сообщили «Инк.» в пресс-службе университета. Там отметили, что приложение также смогут применять ученые и инженеры для тестирования новых химических реакций и разработок.
Приложение разрабатывается на платформе Unity с использованием современных VR-технологий. На данный момент уже готов прототип, а само оно скоро будет доступно образовательным учреждениям по подписке, рассказали в пресс-службе.
В приложении будет два модуля:
Создатели приложения рассчитывают, что разработка удешевит изучение химических процессов, а также решит проблемы недостатка реактивов в реальных лабораториях и низкой мобильности оборудования.