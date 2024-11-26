Стартапы на основе искусственного интеллекта для развития сервисов для автомобилистов поддержат в рамках акселерационной программы StartupDrive. Программа для российских технологических компаний из различных сфер пройдет в шестой раз. Среди финалистов предыдущих программ — ZARYADKA, «Деньги вперед», CarTaxi, Smart Socket и Ucar. Об этом сообщила редакции пресс-служба StartupDrive.

Участие смогут принять технологические предприниматели с разработками в области предиктивной клиентской аналитики, рекомендательных систем, биометрии, компьютерного зрения, автоматизации и робототехники.

В течение программы стартапы вместе с бизнес-экспертами «Газпром нефти» разработают варианты интеграции своего продукта в экосистему топливного ретейла компании. Это даст им возможность протестировать свои решения в реальных условиях, масштабировать бизнес и укрепить позиции на рынке. Резиденты StartupDrive также смогут воспользоваться экспертной поддержкой в сферах маркетинга, IT и управления, получая менторство от ведущих специалистов.

«Акселераторы, в том числе корпоративные, — один из путей развития для стартапа. Это буст, с которым стартапу легче масштабироваться и зарабатывать. Программы помогают технологическим предпринимателям продемонстрировать рынку свою ценность: во время программы происходит интеграция решения стартапа в бизнес компании, а это подтверждает, что решение — работающий и востребованный продукт», — рассказал руководитель акселератора StartupDrive от «Газпром нефти» Максим Онищенко.

После завершения отбора участники программы будут работать над проектами в онлайн- и офлайн-формате в течение трех месяцев.