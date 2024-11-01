Аграрные активы, выкупленные структурами экс-президента УГМК Искандера Махмудова и его партнера Ивана Юзефовича, могут объединиться в единый вертикально интегрированный агрохолдинг «Просторы». После консолидации совокупная площадь пахотных земель компании может достигнуть 450 тыс. га, а стоимость — 50 млрд руб. Процесс увеличит капитализацию бизнеса, облегчив привлечение финансирования, сообщает «Коммерсантъ».

АО «Агрохолдинг «Просторы»» стало владельцем 99% долей в ООО «Инвестком» 30 октября, стало известно из данных ЕГРЮЛ. «Инвестком» контролирует 11 сельскохозяйственных компаний, включая структуры АФГ «Националь» (крупный производитель круп, в частности риса) и группы «Заречное» (производитель мраморной говядины). Бенефициаром «Инвесткома» ранее выступал Иван Юзефович, партнер экс-президента УГМК Искандера Махмудова.

Известно, что на ее базе будет создан вертикально интегрированный холдинг, в который войдут связанные с бизнесменом сельскохозяйственные активы. Ранее «Просторы» уже получили контроль над растениеводческим холдингом «Дон-Агро», выкупив бизнес у экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова. С начала 2024 года компания также выступает учредителем ООО «Косминвест», которое ранее через ООО «Виолан» контролировал Махмудов.

По оценкам Forbes, состояние Искандера Махмудова составляет $8,3 млрд. Инвестировать в сельское хозяйство акционеры УГМК начали в 2004 году, когда вложились в создание тепличного хозяйства в Екатеринбурге. В 2015 году была создана козья ферма, специализировавшаяся на производстве сыров, а также скупались разрозненные активы. Махмудов стал заметным игроком на рынке сельского хозяйства в 2022 году, когда связанные с ним структуры приобрели АФГ «Националь», «Заречное», долю в поставщике семян Reseed и проч.

По мнению управляющего директора BEFL Владислава Новоселова, площадь пахотных земель «Просторов» после объединения активов может достигнуть 400–450 тыс. га, а их стоимость составить около 45–50 млрд руб. Он предполагает, что «Просторы» войдут во вторую пятерку крупнейших землевладельцев России.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов пояснил, что создание вертикально интегрированного холдинга в сельском хозяйстве предполагает объединение производственных и перерабатывающих активов. Это помогает стабилизировать финансовые показатели, увеличив совокупную стоимость активов. Холдинговая структура упрощает управление бизнесом, позволяя эффективнее распределять ресурсы.

По словам Ибрагимова, сам по себе рост капитализации бизнеса важен с точки зрения снижения стоимости привлечения заемных средств, подорожавших в последнее время. Он считает что в рамках вертикально интегрированного холдинга речь может идти не только о займах под залог активов, но и о сделках РЕПО — передаче доли в уставном капитале с обязательством последующего выкупа на оговоренных условиях.

Ранее сообщалось, что выбросы метана из хранилищ навоза на молочных фермах могут быть значительно выше существующих оценок, предполагая пятикратное расхождение. Потенциал преобразования этих выбросов в биогаз может принести молочной промышленности значительную экономическую выгоду — более чем £400 млн в год.