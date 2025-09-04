Российская компания Smart Engines представила сверхкомпактный искусственный интеллект, способный за сутки распознать и верифицировать документы 6,2 млн мигрантов в России. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Технология работает на базе продукта Smart ID Engine 2.0 и обеспечивает проверку паспортов стран СНГ по 600 признакам. Она способна выявить подделку с использованием фоторедакторов и дипфейков.

В компании отметили, что новая система обрабатывает до 75 изображений в секунду на серверном процессоре, что позволяет анализировать 6,48 млн документов ежедневно, с временем отклика менее 2 секунд даже при высокой нагрузке.

Для обеспечения надежности проверки система осуществляет четырехфакторную верификацию всех данных в предъявленном документе: визуальная информация сравнивается с данными машиночитаемой зоны и чипа NFC, а лицо владельца на фото в документе сверяется с изображением на чипе и селфи без выделения биометрии, заверили в Smart Engines.

Там добавили, что технология открывает возможности для самообслуживания в банках, микрофинансовых организациях, госведомствах и миграционных центрах, минимизируя риски безопасности при открытии счетов или постановке на учет.

Smart ID Engine 2.0 распознает более 3 тыс. типов документов из всех регионов мира, включая Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индию и Пакистан, с учетом 5 тыс. уникальных шаблонов.

Ранее многофункциональный миграционный центр Москвы объявил тендер на создание нейросетевой системы для автоматизированной проверки электронных документов иностранных граждан. На создание системы на основе ИИ выделено 144 млн руб.

Система предназначена для полностью автоматической проверки комплектов документов, направляемых иностранными гражданами через интернет и другие каналы связи. Она будет обрабатывать сканированные копии документов, необходимых для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства России, статуса носителя русского языка, а также для прохождения обязательной дактилоскопической регистрации, медицинского освидетельствования и подачи уведомлений о трудовой деятельности.