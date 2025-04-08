Аналитики сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» изучили 291 тыс. вакансий, размещенных на сервисе, и выявили рост зарплатных предложений от 100 тыс. руб. и выше. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

В последние два года российским работодателям пришлось конкурировать за соискателей и переманивать сотрудников из других компаний. Для этого многие повышали зарплатные предложения. Таким образом у ряда наиболее востребованных специалистов заработные платы стали выше рынка — от 100 тыс. руб.

Аналитики выяснили, что за год количество вакансий с зарплатными предложениями выше 100 тыс. руб. увеличилось на 32%. Однако в 2025 году рост начал снижаться, поскольку для многих организаций достигнут предел возможностей.

При этом для ряда более востребованных и дефицитных специалистов резервы для повышения оплаты труда останутся.

Сферы, где работодатели чаще всего предлагают заработок от 100 тыс. руб. и выше, практически не изменились с прошлого года. Как правило, это транспорт, логистика, перевозки, производство и некоторые специальности в строительной отрасли.

Эксперты отмечают, что около половины подобных вакансий предполагают вахтовый метод работы, релокацию в другой регион либо четкое выполнение или перевыполнение ключевых показателей эффективности. Кроме того, зарплаты некоторых специалистов во многом зависят от количества сделок, выработки часов или увеличенного числа смен.

Количество предложений с зарплатами выше 100 тыс. руб. увеличилось за год для курьеров (+96%), водителей (+65%), машинистов (+59%), сварщиков (+54%), упаковщиков (+42%), токарей (+42%), кладовщиков (+37%), разнорабочих (+35%), а также менеджеров по продажам (+22%) и врачей (21%).