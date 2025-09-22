Акция «Монетная неделя» проходит с 22 сентября по 4 октября. Россияне могут обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить их на счет. Мероприятие организовал Банк России, и оно охватывает тысячи точек по всей стране.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

В акции участвуют около 15 тыс. торговых объектов и 4 тыс. банковских отделений в 3 тыс. населенных пунктов. Полный список адресов доступен на портале монетнаянеделя.рф.

Обмен монет любых номиналов с 1997 года проходит без комиссии, включая поврежденные — потемневшие, погнутые или поцарапанные. Для удобства ЦБ рекомендует заранее отсортировать мелочь по номиналам.

Весной 2025 года аналогичная инициатива позволила вернуть в оборот свыше 51 млн монет на общую сумму 242 млн руб. и весом 235 т — примерно как 47 взрослых африканских слонов.

В 2024 году акция проводилась дважды: тогда в оборот вернулось 75 млн монет на 320 млн руб., а их вес превысил 336 тонн — это эквивалент более пяти вагонов на железной дороге.