Новый сезон онлайн-программы «ПредприниМАМА», рассчитанной на женщин с детьми, желающих открыть или развивать собственный бизнес, стартовал в России. Участницы смогут освоить базовые принципы предпринимательства и получить практические навыки для запуска и ведения своего дела. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Минэкономразвития России совместно с компанией «Авито» запустили проект для матерей, которые планируют заниматься своим собственным делом. Обучение будущих предпринимательниц проходит дистанционно, что позволяет совмещать его с заботой о ребенке. Доступ к материалам и видеоурокам будет открыт до конца февраля 2026 года, а успешные выпускницы получат сертификат.

Участвовать в программе могут женщины с несовершеннолетними детьми и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Обучение бесплатное. Заявки принимаются от жительниц всех регионов России на официальном сайте проекта «ПредприниМАМА» до 12 января 2026 года.

В Минэкономразвития России рассказали, что онлайн-трек проекта помогает женщинам с идеей бизнеса сделать первые практические шаги на пути ее реализации, обеспечивая базовые знания и доступ к современным практикам, которые поддерживают развитие проекта.

Читайте также Правительство одобрило выплату пособий работающим полный день матерям

Программа построена по принципу «от идеи к первому заказу». В ее базовый блок включены основные темы для старта: развитие предпринимательских навыков, генерация и проверка бизнес-идеи, построение бизнес-модели, основы маркетинга и продаж, финансовое планирование. По завершении курса участницы смогут углубить знания в выбранных направлениях.

По данным исследования «СберАналитики», к сентябрю 2025 года доля женщин среди индивидуальных предпринимателей в России достигла 43%, увеличившись за год на 6 процентных пунктов. Большинство предпринимательниц находятся в возрастной группе 35–54 лет и составляют 63% всех ИП. Значительная часть из них совмещает бизнес и материнство: в категории 35–44 лет — 41%, среди 25–34-летних — 35%, в сегменте 45–54 лет — 23%.

Аналитики «Авито Услуг» в свою очередь выяснили, что за год число россиянок от 18 до 40 лет, которые развивают свое дело с помощью платформы, выросло на 7%. При этом и профессиональные интересы женщин меняются: по-прежнему популярны сферы красоты и образования, но теперь все больше их интересы сконцентрированы на цифровой экономике и творческих профессиях. Быстрее всего растет число специалистов в ИТ, дизайне, маркетинге и организации мероприятий.

В России действуют и другие инициативы для поддержки матерей. Среди них федеральная программа «Мама‑предприниматель», предлагающая обучение, тренинги, менторскую поддержку и гранты для женщин с детьми; а также форумы и деловые мероприятия, например «Мамы. Дети. Бизнес», где участницы получают доступ к экспертам, практическим кейсам и нетворкингу.