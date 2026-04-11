Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому падению спроса на туры в Объединенные Арабские Эмираты. По итогам марта российские туроператоры зафиксировали снижение спроса на 30% по сравнению с прошлым годом. Туристы начали менять планы и переключаться на более безопасные азиатские направления.

Закрытие воздушного пространства и рекомендации властей приостановить продажи туров привели к резкому перетоку спроса на альтернативные направления. Вице-президент АТОР Тарас Кобищанов сообщил, что продажи туров во Вьетнам выросли в три раза. Спрос на поездки в Китай также вырос на 33%. Турция пока не ощутила притока туристов — массовые перелеты туда начнутся позже.

Туроператоры, которые заранее выкупили блоки мест на чартерных рейсах в ОАЭ, оказались под ударом из-за роста топливных сборов. Компании оказались перед выбором: требовать доплаты с туристов за уже купленные туры или покрывать издержки за счет собственной прибыли. В более выгодном положении оказались агентства, работающие по системе динамического пакетирования.

Участники рынка считают, что после стабилизации ситуации и открытия направления осенью начнется ценовая конкуренция.

Поскольку европейские туристы уже забронировали отпуска в других регионах, россияне могут остаться основными клиентами для ОАЭ. Это может заставить владельцев элитных отелей снижать цены до уровня Египта, чтобы вернуть туристический поток.

