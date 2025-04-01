Генеральный директор, председатель правления «Корпорации МСП» Александр Исаевич сообщил в своем Telegram-канале, что организация совместно с Минэкономразвития перезапустила программу льготного кредитования технологических компаний.

Исаевич выразил благодарность Минфину, так как, по его словам, «все это было бы невозможно без его решения найти и выделить дополнительные средства».

Он также сообщил, что программа рассчитана на лидеров отраслей. Исаевич уточнил, что имеет в виду тех, у кого есть потенциал выхода на публичный рынок и встраивания в кооперационные цепочки для обеспечения технологического лидерства страны в целом.

В новой программе льготная ставка в течение всего срока будет рассчитываться по схеме «ключевая ставка минус 7%». Сейчас она равна 14%. Соответственно, если ключевая ставка снизится, льготная также станет меньше.

Финансирование будет предоставляться под зонтичные поручительства «Корпорации МСП», а кредитовать будет «МСП Банк». По прогнозам экспертов, в 2025 году по этой программе бизнес получит на развитие 7 млрд руб.

Кредит можно использовать как на инвестиционные, так и на оборотные цели, а максимальный срок финансирования составит три года.

Стоит отметить, что отнесение к реестру малых технологических компаний (МТК) будет обязательным условием получения льготного кредитования. Ключевыми критериями для МТК является выручка не менее 100 млн руб. и темп ее роста за последние два года не менее 10%.