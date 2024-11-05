В Госдуме предложили предупреждать водителей о превышении скорости с помощью сигнала красного цвета. Законопроект подготовил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

В проекте предлагается оснастить комплексы фотовидеофиксации нарушений соответствующими сигналами. В пояснительной записке сказано, что информирование водителей таким образом станет эффективной профилактикой нарушения скоростного режима.

«Такой сигнал психологически может заставить водителя почувствовать себя нарушителем сразу же в момент превышения скорости, а не через несколько дней и быть более внимательным при дальнейшем движении», — считает Нилов. Сейчас водитель узнает о штрафе за превышение скорости, зафиксированном камерой, только через 18 дней после съемки, подчеркнул он.

В Кабмине при этом отметили, что реализация законопроекта может повлечь за собой угрозу безопасности дорожного движения, из-за того, что сигнал красного цвета будет отвлекать водителя от управления. Помимо этого, модернизация комплексов повлечет увеличение нагрузки на бюджеты субъектов РФ, отметили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Uber продолжает усилия по увеличению числа электромобилей на своей платформе для такси и доставки, полагая, что чат-бот для водителей, отвечающий на вопросы об электромобилях, станет полезным инструментом. В начале 2025 года компания планирует запустить AI-ассистента для водителей в США, разработанного на базе GPT-4o от OpenAI.