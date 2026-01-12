Суд в Москве вынес решение о назначении административного штрафа в размере 3 тыс. руб. женщине, которая отправила собеседнице в мессенджере Telegram голосовое сообщение с оскорбительными высказываниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Freepik

Как следует из документов, получательница аудиосообщения обратилась с жалобой в органы прокуратуры. Проведенная проверка установила в действиях отправительницы признаки состава правонарушения, подпадающего под статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, касающуюся оскорбления.

Основным доказательством в ходе судебного разбирательства стало прослушивание представленной аудиозаписи. Ответчица по делу не оспаривала предъявленные обвинения, полностью признала свою вину и раскаялась в совершенном проступке.

Согласно статье 5.61 КоАП, оскорблением считается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Назначенная судом сумма штрафа в 3 тыс. руб. представляет собой минимальную санкцию, предусмотренную первой частью этой статьи для физических лиц.

В сентябре 2025 года года широкий общественный резонанс вызвало схожее дело в Красноярске. Тогда конфликт возник между двумя соседками по дачному участку, одна из которых в текстовом сообщении назвала другую «хабалкой», сопроводив это сообщение эмодзи в виде клоуна. Потерпевшая потребовала привлечь обидчицу к ответственности.

Первоначально мировой суд удовлетворил требования истицы, признал ответчицу виновной и назначил ей штраф в 5 тыс. руб. Однако это решение впоследствии было отменено судом вышестоящей инстанции. В апелляционном определении было указано, что сторона обвинения не смогла доказать непристойный или аморальный характер спорного высказывания, а субъективной оценки ситуации со стороны потерпевшей для квалификации деяния как оскорбления оказалось недостаточно.