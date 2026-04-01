В России обнаружили новые запасы лития — впервые более чем за два десятилетия. Об этом на расширенной коллегии Федерального агентства по недропользованию заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, пишут «РИА Новости».

По его словам, стране удалось нарастить показатели по ряду редких металлов, а открытие новых месторождений лития стало важным этапом для развития высокотехнологичных отраслей. «Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития — неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности», — заявил Патрушев.

Он подчеркнул, что речь идет не только о геологических успехах, но и о стратегической задаче — укреплении ресурсной независимости. Для этого, по его словам, важно сохранять текущие темпы и стимулировать приток частных инвестиций в геологоразведку.

Литий — легкий металл из группы щелочных элементов, обладающий высокой способностью накапливать и отдавать энергию. Благодаря этому он стал базовым компонентом современных аккумуляторов, которые используются практически во всей цифровой и энергетической инфраструктуре.

Именно литий обеспечивает работу:

смартфонов, ноутбуков и носимой электроники;

электромобилей и гибридного транспорта;

систем хранения энергии для солнечных и ветровых станций;

промышленного оборудования и резервных энергосистем.

Кроме того, литий применяется в металлургии, атомной энергетике, производстве стекла и керамики, а также в специализированной химии и медицине.

Спрос на литий сегодня во многом формируется крупнейшими технологическими и промышленными компаниями:

Tesla — активно наращивает производство аккумуляторов для электромобилей и энергетических систем;

Apple — использует литий-ионные батареи во всей линейке мобильных устройств;

Google и Microsoft — используют литиевые решения в дата-центрах и облачной инфраструктуре;

CATL и BYD — крупнейшие мировые производители аккумуляторов и электротранспорта.

На фоне этого спроса литий все чаще называют «новой нефтью» — ресурсом, от которого во многом зависит развитие энергетики, транспорта и цифровых технологий.

