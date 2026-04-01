В России обнаружили новые запасы лития — впервые более чем за два десятилетия. Об этом на расширенной коллегии Федерального агентства по недропользованию заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, пишут «РИА Новости».
По его словам, стране удалось нарастить показатели по ряду редких металлов, а открытие новых месторождений лития стало важным этапом для развития высокотехнологичных отраслей. «Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития — неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности», — заявил Патрушев.
Он подчеркнул, что речь идет не только о геологических успехах, но и о стратегической задаче — укреплении ресурсной независимости. Для этого, по его словам, важно сохранять текущие темпы и стимулировать приток частных инвестиций в геологоразведку.
Литий — легкий металл из группы щелочных элементов, обладающий высокой способностью накапливать и отдавать энергию. Благодаря этому он стал базовым компонентом современных аккумуляторов, которые используются практически во всей цифровой и энергетической инфраструктуре.
Именно литий обеспечивает работу:
Кроме того, литий применяется в металлургии, атомной энергетике, производстве стекла и керамики, а также в специализированной химии и медицине.
Спрос на литий сегодня во многом формируется крупнейшими технологическими и промышленными компаниями:
Tesla — активно наращивает производство аккумуляторов для электромобилей и энергетических систем;
Apple — использует литий-ионные батареи во всей линейке мобильных устройств;
Google и Microsoft — используют литиевые решения в дата-центрах и облачной инфраструктуре;
CATL и BYD — крупнейшие мировые производители аккумуляторов и электротранспорта.
На фоне этого спроса литий все чаще называют «новой нефтью» — ресурсом, от которого во многом зависит развитие энергетики, транспорта и цифровых технологий.
