В первой половине 2025 года в России было зарегистрировано около 95 тыс. новых организаций, при этом завершили работу почти в полтора раза больше — 141 тыс. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Таким образом, впервые с 2022 года количество ликвидированных компаний превысило число созданных.

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Наиболее высокий уровень закрытия продемонстрировали предприятия торговли, строительства и обрабатывающей промышленности, что аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объясняет традиционной чувствительностью этих отраслей к росту издержек и снижению спроса.

Многие российские и иностранные бренды, включая H&M и Microsoft, начали процедуру ликвидации или банкротства. В секторе автодилеров ситуация также остается напряженной: по оценкам экспертов, к концу года закроется до 20% автосалонов, крупнейший игрок «Ключавто» почти втрое сократил свою сеть юрлиц. Сходная динамика наблюдается в микрофинансовом секторе: в июне рынок покинули 11 МФО, включая ООО «РД Онлайн» и «Евраз».

В числе причин эксперты называют высокую стоимость кредитов — ключевая ставка в июне составляла 21%, что существенно ограничивало доступность финансирования для бизнеса. Усиление фискального контроля, рост штрафов и повышение налога на прибыль с 20 до 25% также негативно сказались на предпринимательской активности. Значительная часть закрытий связана с зачисткой «спящих» и неактивных юрлиц Федеральной налоговой службой.

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В то же время сохраняется рост регистраций в секторах ИТ, добычи полезных ископаемых, консалтинга, логистики, внутреннего туризма и электронной торговли. В этих отраслях наблюдается развитие новых бизнес-моделей и спрос на инновационные решения.

Меньше всего новых компаний было зарегистрировано в телекоммуникациях, транспорте, строительстве, химпроме, сельском хозяйстве и сфере услуг. Руководитель экспертного центра «Деловой России» Екатерина Авдеева объясняет это высокой конкуренцией, значительными вложениями и растущей регуляторной нагрузкой.

По оценке Чернова, массовое закрытие организаций может привести к снижению деловой активности, падению налоговых доходов и ухудшению инвестиционного климата. Однако эксперт отмечает, что очистка реестра от фиктивных компаний способствует выравниванию конкурентных условий на рынке.