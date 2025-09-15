Группа компаний «Солар», специализирующаяся на комплексной кибербезопасности, первой в России начнет бесплатно защищать от DDoS-атак небольшие сайты малого и среднего бизнеса, самозанятых и блогеров с месячной аудиторией до 5 тыс. пользователей. Об этом «Солар» сообщил в своем Telegram-канале.

Бесплатный тариф доступен на платформе облачной киберзащиты Solar Space. Сервис блокирует вредоносный трафик, обеспечивает бесперебойную работу сайта и помогает избежать репутационных и финансовых рисков. Подключение занимает около 20 минут, а процесс защиты полностью автоматизирован и не требует от владельцев специальных знаний в области кибербезопасности.

По оценке экспертов «Солара», в 2024 году на российские организации пришлось 508 тыс. DDoS-атак — вдвое больше, чем годом ранее. При этом злоумышленники все чаще используют мультивекторные методы, которые труднее обнаружить и нейтрализовать. Каждая подобная атака способна временно вывести сайт из строя, что ведет к оттоку клиентов к конкурентам и потерям прибыли.

Ранее, по словам компании, для бесплатной защиты владельцы небольших ресурсов применяли CDN-сервис американской Cloudflare, однако в ноябре 2024 года Роскомнадзор рекомендовал отечественным компаниям отказаться от него ради безопасности данных.

Чтобы помочь владельцам сайтов, у которых нет возможности инвестировать в полноценную киберзащиту, специалисты Solar Space создали бесплатный тариф. Если стандартные пакеты платформы обеспечивают защиту от широкого спектра угроз — DDoS, веб-атак (взломы, подмена контента) и активности вредоносных ботов (спам, фейковые заявки, комментарии), то бесплатный вариант рассчитан именно на отражение DDoS-атак.

Он подходит для ресурсов с трафиком до 5 тыс. пользователей в месяц, таких как визитки, блоги, страницы для приема заявок, небольшие корпоративные сайты, начинающие онлайн-магазины и стартапы. Лимит очищаемого трафика в этом тарифе составляет 1 Мбит/сек.

Подключить бесплатную защиту можно самостоятельно через личный кабинет платформы — без необходимости указывать банковскую карту. Процесс активации и автоматической настройки занимает около 20 минут, после чего сервис начинает фильтровать трафик и блокировать DDoS-атаки.

В «Солар» отметили, что подписка действует бессрочно: ею можно пользоваться до тех пор, пока владелец сайта не решит перейти на расширенный тариф или отключить услугу. В рамках бесплатного пакета доступны личный кабинет и статистика с зафиксированными атаками. Подключить защиту могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые.

По запросу владельцы сайтов могут оформить демо-доступ и в течение 14 дней опробовать полный набор сервисов Solar Space. Такой тестовый период позволяет защитить онлайн-бизнес от фейковых заявок, сохранить конфиденциальность данных клиентов, предотвратить взлом через сайт и исключить подмену контента на веб-ресурсах и приложениях. Дополнительно пользователям предоставляется возможность перенести свои проекты с Cloudflare на Solar Space, что делает переход с зарубежных решений более удобным.