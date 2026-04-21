Минпромторг определился с размерами нового технологического сбора на потребительскую электронику. По данным источников на рынке, за каждый ввезенный или произведенный смартфон компаниям придется платить 250 рублей, за ноутбук — 500 рублей. Новый неналоговый платеж в федеральный бюджет может вступить в силу с 1 сентября этого года.

Сбор будет фиксированным за каждую единицу продукции и не зависит от ее рыночной или таможенной стоимости. Для более дорогой или крупной техники вводится верхний порог — не более 5000 рублей за устройство. Как будет рассчитываться сбор для такой техники, пока не ясно.

Точный перечень товаров и компонентов определят отдельными правительственными постановлениями в ближайшее время.

Официальная цель нововведения — поддержка отечественной радио- и микроэлектроники. Собранные средства будут поступать напрямую в федеральный бюджет по аналогии с уже существующими утилизационным и экологическим сборами.

Власти рассчитывают, что сбор поможет стимулировать локализацию производства внутри страны и существенно снизить зависимость рынка от импортных компонентов.

Однако предложенная схема уже вызвала обеспокоенность у участников рынка. Текущий проект предполагает, что импортеры и производители должны платить авансом — еще до выхода электроники в розницу.

Продавцы и дистрибьюторы предупреждают, что такая система создает риски для оборотного капитала, замораживая средства на складах на неопределенный срок.

В качестве компромисса бизнес предлагает перевести систему на оплату постфактум, по мере фактической реализации ввезенных партий товара.

Как сбор отразится на ценах для потребителей, пока не ясно, но независимые эксперты предполагают, что все дополнительные финансовые и административные издержки логистических компаний скорее всего будут заложены в розничные цены смартфонов и ноутбуков.

