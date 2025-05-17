Мистическая драма Инги Шепелёвой «Белый пароход» — первый в истории отечественного кинематографа углеродно-нейтральный фильм — выйдет в российский прокат 19 июня. Картина, рассказывающая о любви и культурном столкновении якутской руководительницы хора и московского директора музыкальной школы, открывает новую страницу в осознанном кинопроизводстве страны. Подробности — в распоряжении «Инк.».

На фото — кадр из фильма «Белый пароход»

Проект стал обладателем Гран-при конкурса «Зеленый экран» за внедрение экологичных практик на всех этапах создания: от использования многоразовой посуды и сортировки мусора на съемочной площадке до полной компенсации углеродного следа. Финальной точкой этого экологического пути станет высадка деревьев в качестве вклада в восстановление окружающей среды.

«Белый пароход» — полнометражный дебют Инги Шепелёвой, основанный на собственной повести, написанной в юности. Почти пятнадцать лет спустя история обрела форму сценария и превратилась в полнометражное высказывание о соприкосновении миров, любви, памяти и культурной идентичности. Сюжет картины — это не просто роман между двумя героями, но и метафора встречи разных традиций, мировоззрений и исторических пластов.

Съемки проходили в Якутске и его окрестностях, в том числе в суровых условиях при температуре до -57°C. В фильме заняты как профессиональные, так и непрофессиональные актеры — среди них преподаватели и ученики местных музыкальных школ. Главную женскую роль исполнила Элла Соколова, в жизни — преподаватель музыкального колледжа, как и ее героиня Марта. Ее партнером по экрану стал театральный актер Александр Кошкидько.

Фильм уже успел побывать в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк» и вошел в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу. На фестивале «Алафейская гора» оператор Вероника Соловьева получила награду за лучшую операторскую работу.

Продюсерами картины выступили Янна Буряк и Жан Просянов при поддержке Министерства культуры России и фонда «Кинопрайм». Прокатчиком стала компания К24 — дистрибьютор нового российского кино, ориентированного на продвижение молодых талантов и современных историй.

«Мы делали этот фильм с большой любовью и не боялись экспериментировать. Я надеюсь, каждый зритель увидит в нём что-то свое — от мистического эпоса до драмы характеров», — говорит режиссер Инга Шепелёва.

«Белый пароход» — это не только шаг вперед для российской киноэстетики, но и важный пример того, как кинематограф может быть внимательным к экологии и этике производства.