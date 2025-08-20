Количество торговых точек, где можно снять деньги у кассира, продолжает увеличиваться. По данным Банка России, сервис «Наличные на кассе» к концу 2024 года был доступен уже в 39 тыс. магазинах, пишет «Российская газета». За год число таких точек выросло на 7,7%, а с июля 2023-го по декабрь 2024-го — еще на 16%.

Vardan Papikyan, Unsplash

Эта услуга, известная также как «кешаут», работает в стране с 2019 года. Снять деньги можно при покупке на любую сумму, оплатив ее дебетовой картой. По данным банков, ежемесячно сервисом пользуются более 1,4 млн человек. Его предоставляют, в частности, ВТБ, ПСБ и Сбербанк. Однако к услуге регулярно подключаются новые партнеры.

В банке «ЗЕНИТ» данная услуга тоже востребована. По ней проходит более 10 тыс. снятий ежемесячно. Рост по сравнению с прошлым годом по количеству и по сумме — в районе 45%, средний чек поднялся на 75%.

«Клиенты постепенно узнают об услуге, которую мы предлагаем в сети АЗС. Они часто расположены на трассах, где иной банковской инфраструктуры нет», — сообщил заместитель директора департамента развития розничного бизнеса банка «ЗЕНИТ» Михаил Воронько.

С момента запуска россияне сняли в магазинах более 5 млрд руб., подсчитали в Сбербанке. Однако речь идет о небольших суммах: за один раз можно получить не более 5 тыс. руб. (но не менее 100 руб.), а в месяц — до 30 тыс. руб. В среднем клиенты снимают около 2 тыс. руб., уточнили в Банке России.

Снять деньги в 2025 году можно на кассах «Пятерочки», «Перекрестка», «ВкусВилла» и в ряде сетей АЗС, но не во всех магазинах. Банки советуют уточнять наличие сервиса у кассира.

По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяны Белянчиковой, услуга выгодна и банкам, и магазинам. «Это лишний повод заявить о себе, а торговая точка получает клиента, который обязательно сделает покупку. Это может быть коробок спичек или пакет — но может быть и что-то более существенное», — пояснила эксперт.

Ограничений по комиссиям для клиента нет: если торговая точка обслуживается в банке-эмитенте карты, то операция бесплатна, в противном случае комиссия будет такой же, как при снятии в «чужом» банкомате.

«Небольшая сумма наличных иногда может понадобиться, а идти специально в банк или искать банкомат не всегда удобно. Поэтому услуга пользуется популярностью — особенно сейчас, когда случаются сбои в интернете», — подчеркнула Белянчикова.