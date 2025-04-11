Количество малых и средних предприятий в ракетно-строительной отрасли выросло на 13% за 2024 год, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Их общее число достигло 108. Так, 93 субъекта занимаются производством космических аппаратов, ракет-носителей и компонентов для них, а еще 15 работают в сфере космического транспорта и лабораторий.

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«Сегодня на предприятиях МСП в ракетно-космической отрасли работают более 3 тыс. человек. А суммарный доход таких компаний по итогам 2024 года, по нашим оценкам, составит более 25 млрд руб.», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, в 2024-м общее количество субъектов МСП на этом рынке превысило показатель 2020 года, когда в России насчитывалось около 100 таких предприятий.

Средний возраст субъектов МСП в космической отрасли составляет около 9 лет, добавил Исаевич.

В корпорации добавили, что большинство малых и средних предприятий, работающих в космической сфере, зарегистрированы в Москве (31%), Московской области (16%), Санкт-Петербурге (9%), Татарстане (7%) и Самарской области (6%).

В октябре прошлого года основатель и генеральный директор частной космической компании SR Space Олег Мансуров в интервью «Коммерсанту» рассказал, с какими проблемами сталкивается российская космическая отрасль.

Он отметил рост стоимости спутниковых аппаратов в России на 20-30%, который был вызван санкциями и ограничениями на экспорт технологий, в том числе, со стороны потенциальных партнеров, таких как Китай и Индия.

Бизнесмен рассказал, что многие компоненты, от процессоров до специализированных микросхем для работы в экстремальных условиях космоса, до введения санкций поставлялись из-за границы.

Однако теперь Россия вынуждена или начинать производить их сама, или искать их аналоги в странах, не придерживающихся санкций.

«Если ранее стоимость пуска среднего спутника могла варьироваться от $60 млн до $80 млн, сейчас она может достигать $100 млн в зависимости от типа аппарата и условий запуска», — добавил эксперт.