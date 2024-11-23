В России введен запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства. Ограничение будет действовать в течение шести месяцев — с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.

В период действия ограничений будет приостановлен вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами и прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов.

Кроме того, ограничения коснутся отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются в основном для «извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны», говорится на сайте ведомства.

Запрет не распространится на транспортировку катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных из партий лома и отходов драгметаллов, которые вывозятся аффинажными организациями. Отмечается, что при этом вес каждой пробы не должен превышать 500 г в одной товарной партии.

В правительстве подчеркнули, что аналогичные ограничения вводились начиная с февраля 2022 года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий и привлечь значительные объемы вторичного сырья в переработку и производство драгоценных металлов, говорится в сообщении.

Ранее правительство предварительно одобрило законопроект, ограничивающий майнинг криптовалют до 2031 года. Запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период в ряде российских регионов, где наблюдается сложная ситуация в электроэнергетике.