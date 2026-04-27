На российском рынке искусственного интеллекта появился еще один игрок: платформа GPTunneL запустила собственную языковую модель Grom. Сервис работает на российской инфраструктуре и пока доступен бесплатно. Это не единичный запуск, а часть более широкого тренда — компании начинают создавать локальные аналоги ChatGPT и конкурировать за бизнес-клиентов.

Grom — это инструмент для работы с текстами. Его основные задачи на данном этапе — отвечать на вопросы, писать и редактировать тексты, делать краткие выжимки и анализировать документы. По сути, это функциональный аналог популярных зарубежных нейросетей, но с акцентом на русскоязычные задачи и локальную инфраструктуру.

Важно, что данные пользователей обрабатываются внутри страны и не передаются зарубежным сервисам. Для компаний это становится существенным аргументом, поскольку бизнес все чаще обращает внимание на вопросы хранения данных и устойчивости сервисов.

Пока модель доступна бесплатно — это стандартный этап для таких продуктов.

«Сейчас мы открываем модель для пользователей платформы бесплатно, чтобы собрать обратную связь, улучшать качество и постепенно расширять сценарии применения», — отметил сооснователь GPTunneL Климент Викулов.

Запуск Grom вписывается в общий тренд на развитие собственных ИИ-решений. В России уже есть несколько крупных игроков, которые развивают свои языковые модели, а новые сервисы пытаются занять нишу между крупными экосистемами и конечными пользователями.

Так, собственные языковые модели развивают крупные экосистемы — прежде всего «Яндекс» (YandexGPT) и «Сбер» (GigaChat), которые делают ставку на интеграцию в свои сервисы и работу с корпоративными клиентами. Параллельно сохраняется влияние зарубежных решений — ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google и Claude от Anthropic, — однако их использование для российского бизнеса осложняется ограничениями доступа, оплатой и вопросами хранения данных. В итоге локальные модели конкурируют не столько по качеству, сколько по сочетанию доступности, стабильности и контроля над данными.

Отдельный фокус — малый и средний бизнес. Этот сегмент сейчас становится основным рынком для ИИ-инструментов, поскольку небольшие компании начинают использовать нейросети для маркетинга, клиентского сервиса и повседневных задач.

Что это значит для бизнеса

Появление локальных ИИ-сервисов — это не столько про технологию, сколько про изменение рынка. Компании получают больше выбора и могут использовать нейросети без зависимости от зарубежных платформ.

Для малого и среднего бизнеса это означает удешевление и упрощение доступа к ИИ. Такие инструменты уже позволяют автоматизировать часть задач, такие как написание текстов или обработку заявок, а также клиентскую поддержку, и все это — без найма дополнительных сотрудников.

Одновременно усиливается конкуренция между сервисами. Это будет давить на цены и ускорять развитие функций, что сделает ИИ более доступным даже для небольших компаний.

В то же время рынок пока только формируется, качество моделей сильно различается, а реальная эффективность будет понятна только в рабочих сценариях. Поэтому бизнесу важно воспринимать такие инструменты не как готовое решение, а как способ ускорить отдельные процессы.

