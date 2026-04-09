Президент Международного фонда развития биомедицинских технологий Екатерина Диброва представила первый в России специализированный ИТ-акселератор «Медицина молодая». Платформа предназначена для ускоренного внедрения научных разработок, новых препаратов и современных методов лечения в практическое здравоохранение.

Unsplash

Проект нацелен на ускорение технологического развития в медицине. Акселератор дает молодым исследователям инструменты для запуска проектов: помогает развивать предпринимательское мышление, собирать команды и искать инвесторов и технологических партнеров.

Одним из ключевых преимуществ стала полная локализация платформы в России. Использование отечественных решений должно упростить работу и снизить риски утечки медицинских данных и кибератак.

Новая ИТ-площадка должна сократить время между научным открытием и его применением в клинической практике.

Инициатива основана на результатах проекта «Всероссийская научная школа «Медицина молодая»». За пять лет его участники получили 16 патентов и внедрили шесть разработок в практику. В 2026 году программа вышла на международный уровень: к ней присоединились специалисты из Индии, Китая, Сербии и стран СНГ.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.