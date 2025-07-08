Компания «2ГИС» представила первый в России навигатор для мотоциклистов. Сервис учитывает особенности двухколесного транспорта, позволяя строить быстрые и удобные маршруты с учетом ПДД, средней скорости мотоцикла и дорожной обстановки. Подробности — в распоряжении «Инка».

«2ГИС»

Навигатор минимизирует отвлечение от дороги благодаря голосовым подсказкам и отображению ограничений скорости на всех участках, включая зоны без камер.

Ключевой особенностью стала система предупреждений о камерах, фиксирующих нарушения «в спину», что важно для мотоциклов, у которых номер есть только сзади. Навигатор запоминает камеры, под которыми водитель превышал скорость, и выделяет их для предотвращения штрафов.

Для скутеров и мопедов рекомендуется режим «самокат», учитывающий дорожные ограничения.

Сервис поддерживает Android Auto и CarPlay, позволяя отображать маршрут на дисплее мотоцикла или Apple Watch. Голосовые подсказки озвучивает мотоблогер Explosive Mike («Взрывной Майк»). Функция доступна в последней версии приложения «2ГИС» для iOS и Android.