Компания «Яндекс» B2B Tech анонсировала запуск «Нейроюриста» — специализированного ИИ-помощника, предназначенного для помощи юристам в решении рутинных задач. Анализ многостраничных документов и километров законодательных актов, поиск судебной практики могут занимать десятки часов в неделю у правоведа любой специализации. Задача ИИ-помощников — избавлять людей от такой нагрузки. На презентации редактор «Инка» узнала, чем решение может помочь журналистам.

Как и с другими продуктами, «Нейроюриста» сначала протестировали внутри «Яндекса». По данным компании, в итоге использование помощника позволило в 1,5 раза быстрее работать с договорами и в 3 раза ускорить поиск и анализ информации. Согласно приведенной статистике, около 75% сотрудников юридического департамента «Яндекса» уже используют ИИ на постоянной основе.

Как работает «Нейроюрист»

В основе системы лежит языковая модель Alice AI, которая была дообучена юристами компании. Как пояснила директор юридического департамента «Яндекса» Юлия Попелышева, важно, что этот помощник обучен именно на российской правовой системе, а также умеет не просто давать ответы, но размышлять как специалист.

«В отличие от генеративных нейросетей общего применения, «Нейроюрист» знаком с иерархией источников права и учитывает ее при составлении ответов. Например, он знает, что постановления Пленума Верховного суда имеют приоритет над единичным решением арбитражного суда», — пояснила Попелышева.

Система способна давать развернутые ответы на юридические вопросы, подкрепляя их ссылками на правовые базы, такие как «Гарант». Кроме того, «Нейроюрист» умеет анализировать пользовательские файлы: документы, PDF-файлы, презентации и даже изображения. Помощнику можно сгрузить до 999 файлов.

Практическое применение

Помощник не ограничивается консультациями. В него встроены ИИ-агенты для решения прикладных задач: анализа договоров, сравнения версий документов с выделением изменений и упрощения сложных юридических текстов для не-юристов.

В настоящее время к использованию готово несколько автоматических команд:

— сравнение документов,

— перевод с юридического на общечеловеческий и обратно,

— анализ договора,

— дизайн юридических документов,

— проверка рекламных материалов,

— расшифровка аудио (помогает при походах на судебные заседания),

— перевод на другие языки и с них,

— проверка правописания.

Польза для журналистов

Попелышева обратила внимание, разобраться в законодательстве, например, в части размещения рекламы в СМИ довольно сложно. Даже если текст прошел через три пары глаз и кажется стопроцентно нерекламным, по правовым нюансам все же может найтись некорректная деталь. «Нейроюрист» может проанализировать текст и указать на те моменты, которые надо доработать. Иными словами, ИИ-помощник не просто перепишет текст, а научит писать нерекламно и сошлется на закон.

В пилотном тестировании продукта приняли участие около 50 компаний-партнеров. По оценке начальника юридического отдела hh.ru Юрия Донникова, ИИ способен понимать юридическую логику и выделять фактические обстоятельства, имеющие правовое значение.

С августа 2025 года система выдала более 10 тыс, ответов, 86% из которых получили положительную оценку живых юристов. По оценкам разработчика, текущая версия «Нейроюриста» способна выполнять до 40% рабочих задач юриста.

Для пользователей предусмотрена бесплатная квота в 20 запросов в месяц. Для расширения лимитов необходимо приобрести подписку. Также организации могут развернуть систему на собственной инфраструктуре по модели on-premises, что может быть важно для компаний с повышенными требованиями к безопасности данных.

Нужно отметить, что в начале ноября 2025 года американская OpenAI обновила правила использования своих моделей, запретив им выдавать себя за экспертов, в том числе за юрисконсулттов. То есть теперь ChatGPT и другие продукты компании не могут давать профессиональные рекомендации в областях, где требуется лицензия специалиста — от диагностики заболеваний до подготовки юридических документов.