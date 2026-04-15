В России запустили новую цифровую платформу для подачи заявок от иностранных граждан, желающих жить и работать на территории страны. Программа, инициированная Агентством стратегических инициатив (АСИ), нацелена на привлечение высококвалифицированных специалистов из-за рубежа и и дает успешным кандидатам статус импатрианта.

На новый статус могут претендовать иностранные ученые, исследователи, предприниматели, инвесторы и профессиональные спортсмены. Программа также открыта для представителей творческих профессий, студентов и выпускников вузов. Отдельная категория — узкопрофильные специалисты с опытом от пяти лет в таких критически важных отраслях, как микроэлектроника, IT, энергетика, а также добывающая и обрабатывающая промышленность.

Ключевым условием для участия в программе является документальное подтверждение уникальных компетенций и талантов кандидата. Процедура рассмотрения заявки занимает от 95 до 125 дней и включает несколько этапов проверки. Сначала оператор сервиса оценивает профессиональные и личные качества потенциального импатрианта, после чего данные передают в МВД. Финальное решение принимает рабочая группа комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ.

Оператором новой масштабной программы выступает «Агентство по привлечению иностранных талантов в Россию». Эта профильная структура была специально учреждена АСИ в рамках президентского указа, подписанного в конце 2025 года, для решения проблемы кадрового дефицита и укрепления технологического суверенитета.

