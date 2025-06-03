Льготная ипотека для инженеров в ракетно-космической отрасли начнет действовать с 2026 года в рамках нацпроекта по космосу, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на десятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Фото: Freepik

«Инженерная ипотека, в нацпроект заложили субсидию на покрытию разницы в процентах. Со следующего года будем этот механизм применять», — сказал он.



Помимо поддержки кадров, Баканов также рассказал о планах Роскосмоса по снижению стоимости пусков ракет, которые составляют 40% капитальных затрат в орбитальных группировках. Он привел пример Starlink, где Falcon 9 позволяет SpaceX сохранять прибыль, «не отдавая маржу сторонним операторам».

«Получается, что у него все деньги остаются в контуре. И если вы возьмете статистику, за прошлый год было порядка 160 пусков Falcon, из них половина ушла на выведение Starlink», — пояснил Баканов.