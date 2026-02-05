В России завершают разработку первого в истории страны закона о робототехнике и автономных системах. Документ уже готов к общественному обсуждению и в ближайшее время будет вынесен на него, а затем — внесен в Госдуму. Об этом на пленарном заседании Международного научно-технологического форума «Робототехника и интеллект машин и механизмов» рассказал депутат Думы Сергей Морозов.

«У меня в руках практически окончательная версия на сегодняшний день законопроекта. Мы завершаем его обсуждение и уже в феврале месяце официально вынесем его на общественное обсуждение, а затем будем готовить к внесению в Государственную думу», — заявил Сергей Морозов.

По его словам, документ задумывался не как рамочный, а как системообразующий: он должен закрыть ключевую проблему отрасли — фрагментарное регулирование, когда технологии развиваются быстрее правил.

Не «роботы вообще», а весь жизненный цикл

Законопроект охватывает весь путь робототехники: от фундаментальных исследований и разработки до серийного производства, внедрения и безопасной эксплуатации. Впервые на уровне закона вводятся единые определения — что такое робототехническая система, автономная система, ИИ и связанные с ними риски. При разработке, как отметил Морозов, брали лучшее из практик США и Японии.

Человек остается главным

Ключевой принцип — каким бы автономным ни был робот, окончательный контроль и юридическая ответственность всегда остаются за человеком. Это зафиксировано прямо в тексте закона. Там же прописаны базовые принципы регулирования: приоритет безопасности человека, защита данных, обязательное страхование ответственности для систем повышенного риска и поддержка отечественных разработчиков.

Песочницы, технопарки и особые статусы

Документ легализует экспериментальные правовые режимы — так называемые регуляторные песочницы, где новые решения можно тестировать без риска сразу нарушить закон. Также вводятся специальные правовые статусы для компаний, инвестирующих в робототехнику, и для территорий — будущих технопарков и пилотных зон по образцу китайских.

Не только для промышленности

Закон распространяется не только на промышленных роботов, но и на беспилотные и автономные системы в целом — от сервисной робототехники до сложных автоматизированных комплексов. Отдельный блок посвящен обязанностям всех участников рынка и прозрачной системе ответственности за нарушения.

Что дальше

По словам Морозова, уже в этом месяце законопроект вынесут на общественное обсуждение, после чего его планируют внести в Госдуму в рамках весенней сессии. Разработчики, инженеры и компании отрасли напрямую приглашаются к обсуждению: закон писался так, чтобы послать «понятные сигналы» инвесторам, производителям и пользователям технологий.

Если документ примут в заявленном виде, у российского рынка робототехники впервые появится единое правовое основание, а не набор разрозненных правил — и это может стать точкой роста для отрасли, которая до сих пор развивалась быстрее, чем ее регулирование.

Для бизнеса этот закон — про предсказуемость и масштабирование. Впервые на федеральном уровне фиксируются правила игры для робототехники и автономных систем: от разработки и тестирования до внедрения и ответственности за сбои. Это снижает юридические риски для стартапов и ИТ-команд, упрощает пилоты с заказчиками, дает основу для страхования, госзакупок и инвестиций. Фактически государство признает робототехнику отдельной отраслью — с правовым статусом, понятными обязанностями участников рынка и механизмами поддержки, а значит, у бизнеса появляется возможность не «изобретать правовую реальность вручную», а развивать продукты быстрее и смелее.

