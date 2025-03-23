22 марта 2025 года в Роттердаме состоялось открытие Portlantis, монументального выставочного пространства, спроектированного нидерландским архитектурным бюро MVRDV. Расположенное вдоль побережья, здание является «музеем без коллекции», который рассказывает историю о связи города с портом, крупнейшим в Европе.

«Мы были в чрезвычайном положении, у нас не было коллекции, у нас была только история, — объяснил креативный директор Пит-Харм Стерк из продюсерской компании Bind. — Мы начали с поиска идеальной локации и именно здесь мы находимся сегодня. Это идеальное место, потому что с одной стороны [из здания] мы видим самый современный порт в мире, а с другой стороны — море».

Дизайн MVRDV для Portlantis построен вокруг ключевого принципа — содержание и форма неразделимы, вместе они создают целостное повествовательное пространство. В отличие от традиционных музеев, где сначала проектируют здание, а уже в него встраивается выставочное пространство, Portlantis был задуман как живой, динамичный объект.

Сама архитектура играет неотъемлемую роль в рассказе об истории города, формируя впечатления посетителей, взаимодействующих со зданием и его окрестностями. Пространство является одновременно местом проведения выставок и местом встреч для различных групп — студентов, портовых властей, политиков, и призвано стать местом проведения дискуссий и образовательных мероприятий. Дизайн объединяет выставочные площади с общими пространствами для создания взаимосвязанного опыта.

Архитекторы MVRDV задумали Portlantis в виде будто бы вращающихся морских контейнеров, из которых открываются уникальные виды на порт Роттердама. Внутри каждый уровень соединен центральным атриумом, создавая сложные вертикальные и диагональные перспективы.

Первый этаж выставочного пространства настоящему Роттердама, в то время как второй исследует историческое влияние порта. Третий этаж рассказывает о будущем порта и его развивающейся роли в глобальном контексте.

Ведущий архитектор MVRDV Вини Маас говорит, что черпал вдохновение из обширной инфраструктуры порта Роттердама, где огромные коробки и контейнеры доминируют в ландшафте.

Здание построено из экологичных материалов, способных выдерживать суровые ветры, соль и пыль прибрежного региона. Тщательно продуманное расположение окон связывает каждую выставку с уникальным и соответствующим видом на дорогу, реку, порт, дюны и море.

На верхнем уровне Portlantis есть ресторан, который может вместить 150 человек, предлагая живописный панорамный вид на порт. На крыше расположена смотровая площадка, которая призвана стать заключительной частью образовательного путешествия.