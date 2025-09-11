Российский союз туриндустрии (РСТ) выступил с предложением разрешить использование денег граждан для строительства гостиниц и отелей в России. Президент РСТ Илья Уманский заявил, эта инициатива уже находится в обсуждении с Минэкономразвития, пишет ТАСС.

Nik Lanus, Unsplash

По словам Уманского, практика финансирования сферы гостеприимства на деньги россиян давно обсуждается и крайне востребована. Также он добавил, что министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с турбизнесом заявил о намерении плотно заняться этим вопросом в текущем году.

Глава РСТ пояснил, что реализовать эту инициативу можно через механизм эскроу-счетов при соблюдении определенных регуляторных условий. Он уточнил, что речь идет исключительно об объектах, которые будут строиться и передаваться в управление профессиональным гостиничным операторам, чтобы избежать появления квази-жилья, сдаваемого физическими лицами.

По его словам, подобная практика широко распространена в мире — например, значительная часть гостиниц в Дубае построена по такому принципу, когда номера принадлежат частным владельцам, но сам объект функционирует как отель.

В ряде стран физические лица активно инвестируют в гостиничный бизнес, приобретая отели или их части и получая доход от аренды. Примером может служить шведский отель Hotel Rival, основанный в 2003 году бывшим участником группы ABBA Бенни Андерссоном. В Париже финансист Гийом Ланж преобразует жилые здания в люксовые апарт-отели под брендом 1.75 Paris. На Бали российский предприниматель Сергей Солонин развивает проект Nuanu City, включая отель X Hotel, где инвесторы могут приобрести номера с гарантированной доходностью. В Австралии доктор Джерри Шварц купил курорт Leura Gardens Resort в Голубых горах, расширяя свою сеть отелей.

В Дубае также распространена практика инвестиций физических лиц в гостиничный бизнес. Инвесторы могут приобрести номера в отелях с полной собственностью, получая доход от аренды и возможность перепродажи. Некоторые проекты предлагают гарантированную доходность и дополнительные бонусы, такие как бесплатное проживание или отсутствие сборов за обслуживание. Кроме того, владение такими объектами может предоставлять право на вид на жительство в ОАЭ.