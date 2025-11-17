Датский финтех-стартап Flatpay, создающий POS-терминалы и платежную систему для малого и среднего бизнеса, привлек €145 млн в новом раунде инвестиций и получил оценку €1,5 млрд ($1,75 млрд). Таким образом, компания стала одним из новых европейских «единорогов». Раунд финансирования возглавили фонды AVP Growth и Smash Capital, участие также приняла Dawn Capital, ранее инвестировавшая в Series B.

Freepik

Flatpay растет чуть ли не быстрее всех в европейском финтехе. По данным компании, число клиентов за последние месяцы увеличилось почти в девять раз — с 7 тыс. в апреле 2024 года до около 60 тыс. на сегодняшний день. Параллельно растет и ключевой финансовый показатель: годовая повторяющаяся выручка (ARR) в октябре превысила €100 млн и увеличивается примерно на €1 млн ежедневно. Руководство ожидает, что к концу 2026 года ARR достигнет €400–500 млн.

Компания работает в Дании, Финляндии, Германии, Франции, Италии и Великобритании и готовится выйти на новые рынки в 2025 году. По данным открытых вакансий, одним из вероятных направлений расширения могут стать Нидерланды. В штате Flatpay сейчас около 1,5 тыс. сотрудников, и к концу следующего года компания планирует удвоить команду.

Одним из ключевых факторов быстрого масштабирования стал формат продаж: сотрудники Flatpay лично посещают предпринимателей, демонстрируют терминалы и подключают клиентов на месте. Такой офлайн-подход существенно увеличивает затраты на привлечение, но обеспечивает высокую конверсию и позволяет быстро наращивать долю на рынке, который компания оценивает как «фрагментированный и недостаточно обслуживаемый».

Flatpay позиционирует себя как простую и прозрачную альтернативу крупным игрокам, включая голландский техногигант Adyen. Если Adyen ориентируется на работу с международными корпорациями, сложные интеграции и гибкие, но непростые для расчета тарифы, то Flatpay предлагает фиксированную комиссию и максимально упрощенный процесс подключения. Компания считает, что ее модель лучше подходит для сегмента малого бизнеса, который составляет около 99% европейских компаний.

Несмотря на акцент на персональном обслуживании, Flatpay также внедряет технологии искусственного интеллекта: компания использует ИИ для некоторых функций в реальном времени и тестирует голосовые ИИ-агенты. В перспективе стартап планирует расширение продуктовой линейки — запуск банковских сервисов, включая карты и счета.

По словам генерального директора и сооснователя Сандера Янца-Йенсена, стратегия компании строится на постепенном внедрении новых функций, чтобы предприниматели могли «вводить технологии без перегрузки и переходить на них поэтапно».