На участниках мероприятия в Сан-Франциско (США) вместо привычных худи и кроссовок — костюмы на заказ и маленькие черные платья. Несколько десятков молодых предпринимателей собрались в роскошном зале Four Seasons, чтобы… научиться правильно пожимать руки и вести себя за столом. Так прошел трехчасовой семинар Slow Ventures под названием Etiquette Finishing School.
По задумке партнера Slow Ventures Сэма Лессина, школа должна помочь молодым основателям стать «менее дикими» и адаптироваться к миру, где технологиям всё меньше прощают небрежность.
«Техиндустрия больше не выглядит милой и забавной. Она забирает рабочие места, меняет среду. Люди чувствуют угрозу. Нужно показывать уважение, а не намеренную дерзость», — сказал Лессин со сцены.
По словам самого инвестора, идея начиналась как шутка. Но когда его коллега проверил спрос на мероприятии Demo Day Y Combinator, выяснилось: второй по популярности вопрос у молодых «айтишников» — не про модели ИИ, а про то, какое вино подавать к морепродуктам и как смотреть собеседнику в глаза.
Не все в техсообществе оценили идею. Глава Y Combinator Гарри Тан публично раскритиковал инициативу:
«Вам не нужна школа манер. Вам нужно строить что-то великое и делать пользователей счастливыми. Мы тут, чтобы создавать вещи, а не впечатлять людей тем, насколько мы изысканны», — написал он в X.
Тем не менее несколько сотен человек подали заявки, а 50 попали в список участников.
От показов мод до уроков лидерской харизмы
На входе каждого гостя ждал набор «джентльмена-стартапера»: дорожный ролик для чистки одежды, ополаскиватель для рта и зубная нить.
После вводной речи Лессина начался мини-показ, где модели демонстрировали, как должен выглядеть основатель на совещании, бранче или светском приеме. Один из гостей, глядя на пиджак Brunello Cucinelli за $5 тыс., только покачал головой.
Затем прошли уроки публичных выступлений, лидерской харизмы и офисного этикета. На столах предлагали по всем правилам попробовать тартар из свеклы, поке из арбуза, гужеры с лососем. Участники записывали советы в блокнотах и даже на салфетках.
Семинар завершился мастер-классом по икре: каждому столу подали банку осетровой икры и блины. Эксперт по икре объяснил, почему нельзя пользоваться металлической ложкой и почему заказывать к нему нужно шампанское, а не розэ.
По словам Лессина, это было только начало и он уже подумывает о книге «Современный этикет Кремниевой долины».