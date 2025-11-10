На участниках мероприятия в Сан-Франциско (США) вместо привычных худи и кроссовок — костюмы на заказ и маленькие черные платья. Несколько десятков молодых предпринимателей собрались в роскошном зале Four Seasons, чтобы… научиться правильно пожимать руки и вести себя за столом. Так прошел трехчасовой семинар Slow Ventures под названием Etiquette Finishing School.

Unsplash

По задумке партнера Slow Ventures Сэма Лессина, школа должна помочь молодым основателям стать «менее дикими» и адаптироваться к миру, где технологиям всё меньше прощают небрежность.

«Техиндустрия больше не выглядит милой и забавной. Она забирает рабочие места, меняет среду. Люди чувствуют угрозу. Нужно показывать уважение, а не намеренную дерзость», — сказал Лессин со сцены.

По словам самого инвестора, идея начиналась как шутка. Но когда его коллега проверил спрос на мероприятии Demo Day Y Combinator, выяснилось: второй по популярности вопрос у молодых «айтишников» — не про модели ИИ, а про то, какое вино подавать к морепродуктам и как смотреть собеседнику в глаза.

Не все в техсообществе оценили идею. Глава Y Combinator Гарри Тан публично раскритиковал инициативу:

«Вам не нужна школа манер. Вам нужно строить что-то великое и делать пользователей счастливыми. Мы тут, чтобы создавать вещи, а не впечатлять людей тем, насколько мы изысканны», — написал он в X.

Тем не менее несколько сотен человек подали заявки, а 50 попали в список участников.

От показов мод до уроков лидерской харизмы

На входе каждого гостя ждал набор «джентльмена-стартапера»: дорожный ролик для чистки одежды, ополаскиватель для рта и зубная нить.

После вводной речи Лессина начался мини-показ, где модели демонстрировали, как должен выглядеть основатель на совещании, бранче или светском приеме. Один из гостей, глядя на пиджак Brunello Cucinelli за $5 тыс., только покачал головой.

Morgan Ellis/The Standard

Затем прошли уроки публичных выступлений, лидерской харизмы и офисного этикета. На столах предлагали по всем правилам попробовать тартар из свеклы, поке из арбуза, гужеры с лососем. Участники записывали советы в блокнотах и даже на салфетках.

Семинар завершился мастер-классом по икре: каждому столу подали банку осетровой икры и блины. Эксперт по икре объяснил, почему нельзя пользоваться металлической ложкой и почему заказывать к нему нужно шампанское, а не розэ.

По словам Лессина, это было только начало и он уже подумывает о книге «Современный этикет Кремниевой долины».