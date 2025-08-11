Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 11 августа 2025 года подписал поправки к постановлению № 60-пг от 28 июля 2025 года, расширяющие перечень видов деятельности, закрытых для иностранных работников с патентами. Теперь под ограничения попала вся сфера курьерских услуг.

Freepik

Согласно документу, иностранным гражданам запрещается работать курьерами (ОКВЭД 53.20.3), заниматься доставкой с использованием различных видов транспорта (ОКВЭД 53.20.31), доставлять готовые блюда и продукты питания (ОКВЭД 53.20.32), а также оказывать прочие курьерские услуги (ОКВЭД 53.20.39). Ранее аналогичные ограничения уже действовали для сферы такси.

В городской администрации объясняют это решение необходимостью борьбы с неформальной занятостью, которая особенно распространена в секторе доставки. Также новые меры направлены на повышение качества услуг и создание дополнительных рабочих мест для российских граждан, прежде всего для молодежи и студентов.

По официальным данным, доля иностранных работников в курьерской сфере невелика, поэтому в правительстве города не ожидают серьезного влияния новых правил на рынок доставки. Для плавного перехода компаний к новым условиям установлен трехмесячный адаптационный период.