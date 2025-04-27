Строительство футуристического города The Line («Линия»), входящего в проект Neom, активно продвигается, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные главным операционным директором проекта Джайлсом Пендлтоном в LinkedIn. Об этом сообщает deezen.

Пендлтон отметил значительный прогресс, включая работы над водопроводом, новыми лагерями и гаванью Oxagon, спроектированной датской студией BIG.

The Line — это город длиной 170 км, состоящий из двух параллельно расположенных небоскребов высотой 500 м. Концепция разработана американской студией Morphosis, а первый этап, Hidden Marina, проектируют австрийская компания Delugan Meissl Associated Architects и международная студия Gensler.

Hidden Marina рассчитана на 200 тыс. жителей и включает 9 тыс. гостиничных номеров, магазины, пожарные станции и школы. Проект является частью стратегии Saudi Vision 2030, направленной на диверсификацию экономики страны за счет туризма и инноваций.

Строительство сопровождается масштабными инфраструктурными работами, включая подготовку фундамента и порта Oxagon, который станет центром передовых технологий.

Несмотря на амбициозность проекта, The Line вызывает споры из-за воздействия на экологию и соблюдения прав человека. Однако текущие работы подтверждают решимость властей двигаться к завершению проекта.