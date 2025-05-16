Китайский стартап Synyi AI открыл в Саудовской Аравии первую клинику, где диагнозы пациентам ставит искусственный интеллект. Этот шаг может стать ключевым в замене людей-врачей на первом этапе оказания медицинской помощи. Проект является пилотным и реализуется в сотрудничестве с Almoosa Health Group в регионе Аль-Ахса с апреля.

Суть инновации заключается в том, что виртуальный доктор по имени Dr. Hua взаимодействует с пациентами через планшетный компьютер. Пациенты описывают свои симптомы, после чего ИИ задает уточняющие вопросы, анализирует данные и изображения, такие как кардиограммы и рентгеновские снимки, полученные с помощью ассистентов-людей. По завершении консультации Dr. Hua предоставляет план лечения.

Разработанный ИИ план лечения затем проверяется и подписывается врачом-человеком, который не видит пациентов напрямую. Врачи-люди также готовы вмешаться в экстренных случаях, с которыми ИИ справиться не может. По данным Synyi AI, на этапе тестирования перед текущим испытанием уровень ошибок технологии составил менее 0,3%.

На данный момент услуги Dr. Hua бесплатны и охватывают около 30 респираторных заболеваний, таких как астма и фарингит. В течение следующего года компания планирует расширить список до 50 заболеваний, включив гастроэнтерологические и дерматологические. Synyi AI также ведет переговоры с другими больницами в Саудовской Аравии об открытии аналогичных клиник в ближайшие месяцы.

Генеральный директор Synyi AI Чжан Шаодянь настроен оптимистично и ожидает получения разрешения на коммерческое использование услуги в течение 18 месяцев. В странах, где прием у врача может быть дорогим, ИИ способен значительно снизить затраты. Кроме того, преимущества ИИ особенно заметны в удаленных районах, где часто не хватает медицинского персонала. Чжан считает, что это может повысить эффективность оказания помощи в десять раз.