В российском цифровом пространстве зародилось новое коммерческое направление — продажа информации о перспективных «грибных» точках. Предприниматели через интернет-площадки и соцсети предлагают всем желающим купить точные географические данные о локациях, где, по их заверениям, можно собрать богатый урожай.

Freepik

При этом продавцы подчеркивают, что реализуют исключительно информацию — ответственность за планирование маршрута и саму поездку полностью ложится на покупателя. Заветные координаты оценивают по-разному: если за простую подсказку просят около 700 рублей, то за «секретные» данные о том, где гарантированно можно собрать грибы, могут запросить до 7500 руб.

Некоторые предприниматели предлагают VIP-сервис, включающий не только координаты «грибных» точек, но и личное сопровождение до места. География предложений охватывает различные регионы страны, включая Московскую, Вологодскую и Нижегородскую области.

Однако у этой услуги есть существенные риски. Покупателям не предоставляется никаких гарантий — информация может быть неактуальной из-за изменчивых погодных условий. Кроме того, существует вероятность мошенничества, когда после оплаты продавец просто перестает выходить на связь.

Активный рост подобных объявлений совпал с аномально урожайным грибным сезоном в центральной России. Как пояснил биолог Павел Глазков, необычное для октября изобилие грибов связано с благоприятными погодными условиями — повышенной влажностью из-за туманов и обильной росы, которая образуется при резких перепадах температур.

В начале октября эксперт по грибам Максим Дьяков рассказывал, что для продолжения роста грибов необходима температура выше нуля градусов и достаточная влажность почвы. По словам специалиста, процесс роста грибов напрямую связан с погодными факторами. Пока сохраняются положительные температуры и влажная почва, сезон сбора может продолжаться.