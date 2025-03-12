В условиях стремительно меняющегося мира многим людям приходится, зачастую кардинально, менять профессию. О том, как построить новую карьеру, «Инк.» рассказала директор по маркетингу социальной сети для нетворкинга «Сетка» Татьяна Канонерова.

Она поделилась шестью основными правилами, первым из которых является обязательное присутствие в инфополе. «Если человека нет в инфополе, значит на рынке труда его нет вообще, если только это не “звезда” индустрии», — уверена Канонерова.

Она советует не проводить все время дома, даже если работа удаленная. По ее словам, полезно как выходить для работы за компьютером в коворкинг, так и после трудового дня посещать мероприятия по интересам.

Кроме того, очевидным правилом является получение образования по новому профилю или участие в стажировках.

Полный текст колонки «„Засветиться“ в инфополе и почаще выходить из дома: как быстро завести знакомства в новой профессии».