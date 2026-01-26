В Шанхае заработал специализированный завод китайской компании Eyou Robot Technology, который претендует на звание первой в мире полностью автоматизированной линии по выпуску роботизированных шарниров — критически важных компонентов для андроидов.

Gabriele Malaspina/Unsplash

Завод, расположенный в деловом районе Пудун, открылся на прошлой неделе. Его начальная мощность составляет 100 тыс. деталей в год, при этом вся инфраструктура позволяет при необходимости увеличить выпуск в три раза.

Компания Eyou, основанная в 2018 году, является ключевым поставщиком для ряда производителей человекоподобных роботов, включая лидера рынка AgiBot. Наладив массовый выпуск своих шарниров в 2023 году, компания в 2025-м поставила уже более 95 тыс. единиц. Новый завод — это стратегическая инвестиция в будущее, цель которой — закрепить лидирующие позиции в ожидании перехода отрасли от штучного производства к конвейерному.

Как отмечают в компании, чтобы сохранить преимущество первопроходца, необходимо заранее создавать серьезные производственные мощности. Генеральный директор Eyou подчеркивает, что рынок человекоподобных роботов, вероятно, будет развиваться не по классическому сценарию, как автомобилестроение, с его плавной эволюцией моделей и постепенным наращиванием объемов. Вместо этого он ожидает наступления переломного момента, после которого один технологический прорыв вызовет резкий, лавинообразный рост спроса. К такому «взрывному» сценарию и готовится новый завод в Шанхае.

