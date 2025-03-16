Фонд «Сколково» в партнерстве с «Дом.РФ» и резидентом Фонда «Дом.РФ Технологии», а также федеральным девелопером ПИК начнет работу над созданием хранилища данных для строительной отрасли. Платформу сведений можно будет использовать для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в строительной сфере. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

В рамках конференции «Искусственный интеллект в девелопменте» на Российской строительной неделе был подписан меморандум о сотрудничестве между организациями в сфере работы с данными.

Документ предусматривает совместное определение целей, потребностей и требований к созданию отраслевого хранилища данных и сервисов на основе технологий искусственного интеллекта для представителей жилищно-строительной отрасли.

Концепция «полигона данных» для строительства уже разработана «Дом.РФ» на базе экспертной группы Минстроя России по ИИ.

Заместитель председателя правления по работе с партнерами «Сколково» Алексей Паршиков отметил, что в последние годы девелоперы активнее внедряют ИИ-решения стартапов фонда для оптимизации отдельных процессов своей деятельности, от проектирования до продаж.

Кроме того, фонд уже оказал грантовую поддержку более 100 млн руб. двум проектам по внедрению ИИ в недвижимости: для распознавания типовых строительных нарушений по фотографии и для персонализированного дизайна интерьеров.

Управляющий директор по IT и цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак пояснил, что будущий «полигон данных» может использоваться для оптимизации инвестиционно-строительного цикла с помощью ИИ, а также для анализа и прогнозирования потребностей отрасли жилищного строительства в материальных, трудовых и других ресурсах.

«Для граждан создание платформы также имеет свои преимущества — благодаря внедрению ИИ застройщики могут оптимизировать свои процессы, что влияет на конечную стоимость и качество жилья», — подчеркнул он.

Создание единой платформы поспособствует развитию ИИ в строительстве благодаря доступу бизнеса к машиночитаемым обезличенным наборам сведений. Инициатива предусмотрена федеральным проектом «Новый ритм строительства» в составе нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Согласно концепции, технологической основой платформы будет Единая информационная система жилищного строительства наш.дом.рф. Здесь будут аккумулированы данные из цифровых моделей строительных объектов и аналитические датасеты. Также на платформе будет возможность размещения готовых ИИ-моделей, которые уже создали представители отрасли.