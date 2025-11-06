Snap, компания-владелец Snapchat, заключила масштабное партнерское соглашение с ИИ-стартапом Perplexity на сумму $400 млн долларов. В рамках сделки поисковая система Perplexity на основе искусственного интеллекта (ИИ) будет интегрирована в интерфейс мессенджера в начале 2026 года, пишет Engadget.

Freepik

Согласно условиям партнерства, пользователи Snapchat получат возможность задавать вопросы и получать развернутые ответы из проверенных источников непосредственно в приложении. При этом Snap сохраняет возможность установления аналогичных партнерств с другими компаниями, работающими в сфере искусственного интеллекта.

Это соглашение стало частью стратегии Snap по активному внедрению генеративного ИИ в свои продукты. В настоящее время компания уже использует собственного чат-бота My AI, функционирующего на основе языковых моделей OpenAI и Google, а в ближайшем будущем — и Perplexity.

Разработка инструментов для создания ИИ-контента, включая недавно анонсированную функцию генерации видео AI Clips, уже способствовала росту популярности премиальной подписки Snapchat+.

Параллельно с развитием ИИ-направления Snap продолжает работу над аппаратными продуктами — в следующем году ожидается выпуск новой версии очков дополненной реальности Specs.

Эти инициативы развиваются на фоне проведенной в сентябре реструктуризации компании, в рамках которой она перешла на работу через небольшие команды по 10−15 человек, организованные по принципу стартапов.