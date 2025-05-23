Бескрайние просторы космоса всегда манили человечество своими тайнами. За пределами орбиты Нептуна, в холодной и темной области, известной как пояс Койпера, и еще дальше, скрываются мириады объектов, о существовании которых мы только начинаем догадываться. Каждое новое открытие здесь — это шаг к пониманию формирования и эволюции нашей Солнечной системы. И вот астрономы вновь сообщают о волнующем событии, которое может изменить представления о дальних рубежах нашего космического дома.

На границе системы

Поиски новых небесных тел на окраинах Солнечной системы — задача не из легких. Эти обьекты очень малы, находятся на огромных расстояниях от Солнца, а потому отражают крайне мало света. Однако развитие телескопических технологий и методов анализа данных позволяет ученым все глубже проникать в эти неизведанные области.

Изображение CFHT объекта внешней Солнечной системы, достаточно большого, чтобы быть карликовой планетой.

Особый интерес вызывает гипотеза о существовании так называемой Планеты Девять — гигантской планеты, которая, по мнению некоторых астрономов, может скрываться где-то во тьме, своим гравитационным влиянием обьясняя странности в орбитах некоторых транснептуновых обьектов (ТНО).

Но что если новые открытия поставят под сомнение эту интригующую гипотезу? Что если найденный обьект своим поведением укажет на иную картину устройства внешних областей Солнечной системы? Недавно обьявленное открытие как раз из таких — оно не только добавляет новый обьект на карту Солнечной системы, но и заставляет переосмыслить существующие теории.

Новая планета

Астрофизики из Института перспективных исследований в Принстоне, Нью-Джерси, обьявили об идентификации нового небесного тела, которое может быть классифицировано как карликовая планета. Обьект, получивший обозначение 2017 OF201, имеет диаметр около 700 километров, что вполне достаточно для такого статуса. Он был обнаружен при анализе архивных данных, собранных в период с 2011 по 2018 год с помощью Обзора наследия Камеры темной энергии (DECALS) и телескопа Канада-Франция-Гавайи (CFHT). Всего было зафиксировано 19 наблюдений этого обьекта.

19 наблюдений 2017 г. OF 201.

Самое интересное в 2017 OF201 — это его орбита. Она представляет собой экстремально вытянутый эллипс. В перигелии, ближайшей к Солнцу точке, объект подходит на расстояние 44,5 астрономических единиц (а.е.), что сопоставимо с орбитой Плутона (около 40 а.е.). А вот в афелии, наиболее удаленной точке, он уходит на невероятные 1600 а.е. — в область внутреннего облака Оорта, гипотетической сферы из ледяных тел, окружающей Солнечную систему.

Один оборот вокруг Солнца у 2017 OF201 занимает около 25 000 лет. Причины формирования такой необычной орбиты пока неясны; возможно, это результат гравитационного взаимодействия с каким-то крупным телом в прошлом или многоэтапный процесс эволюции.

Не такой, как все

Ключевым моментом является то, что орбита 2017 OF201 значительно отличается от сгруппированных орбит других ТНО, которые ранее рассматривались как косвенное доказательство существования Планеты Девять. Команда исследователей провела компьютерное моделирование орбиты 2017 OF201 как с учетом гипотетической Планеты Девять, так и без нее.

Результаты показали, что без Планеты Девять обьект может иметь стабильную долгосрочную орбиту, подобную наблюдаемой. Однако, если Планета Девять существует, то гравитационные взаимодействия с Нептуном должны были бы выбросить 2017 OF201 из Солнечной системы в течение 100 миллионов лет.

Это одно из самых сильных на сегодняшний день свидетельств против гипотезы Планеты Девять. В то же время, открытие 2017 OF201, который проводит лишь около одного процента своего орбитального времени достаточно близко к нам для обнаружения, намекает на то, что в поясе Койпера и за его пределами может скрываться еще около сотни подобных обьектов.

По словам Сихао Ченга, одного из авторов исследования, «несмотря на то, что достижения в области телескопов позволили нам исследовать далекие уголки Вселенной, нам еще многое предстоит открыть в нашей собственной Солнечной системе».

Международный астрономический союз официально обьявил об открытии 2017 OF201. Это открытие не только расширяет наши знания о составе Солнечной системы, но и подчеркивает важность дальнейших наблюдений и теоретических исследований для понимания ее сложной динамики и истории.