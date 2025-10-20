Компания американского предпринимателя Илона Маска X, ранее известная как Twitter, запустила торговую площадку X Handle Marketplace. Инициатива направлена на перераспределение неактивных имен пользователей (хэндлов), пишет The Verge.

Freepik

Площадка предоставляет избранным платным подписчикам возможность поиска, запроса и приобретения неиспользуемых имен. Цель системы — предложить способ закрепления востребованных хэндлов, которые длительное время не использовались.

Категории и условия получения хэндлов

Доступ к маркетплейсу имеют абоненты тарифов Premium+ и Premium Business. Неиспользуемые хэндлы разделены на две категории: «приоритетные» и «редкие».

Приоритетные хэндлы, к которым относятся полные имена, словосочетания или буквенно-цифровые комбинации (например, @GabrielJones или @ParadoxAI), можно запросить без оплаты. Рассмотрение таких запросов занимает до трех рабочих дней. После одобрения пользователь может зарегистрировать аккаунт без изменения истории публикаций и подписчиков.

Редкие хэндлы — это короткие, распространенные или культурно значимые имена, такие как @Pizza, @Tom или @One. Они недоступны для стандартного запроса и могут быть получены через публичные раздачи или прямые покупки по приглашению.

В рамках публичных раздач хэндлы предоставляются бесплатно на основе оценки заслуг и активности пользователя на платформе. Прямые покупки доступны по фиксированной цене, которая, согласно правилам площадки, может составлять от $2,5 тыс. и выше, в зависимости от спроса и уникальности имени. Приобретенные хэндлы не подлежат дальнейшей перепродаже.

Запуск маркетплейса соответствует общей стратегии монетизации платформы X, которая ранее включила платную верификацию, изменения в рекламной модели и запуск ИИ-помощника Grok, отмечает Block-Сhain24.com. Ранее сообщалось, что команда платформы рассматривала возможность продажи неактивных аккаунтов.

В связи с запуском новой услуги среди пользователей возникли вопросы, касающиеся критериев отнесения аккаунтов к неактивным, а также справедливости доступа к хэндлам в зависимости от платного статуса. Хотя некоторые видят в этом возможность для предпринимателей и авторов повысить свою видимость за счет получения запоминающихся имен.