Участники прошедшего в Совфеде круглого стола рекомендовали Минэкономразвития внести деятельность по организации экстремальных квестов в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), сообщает ТАСС со ссылкой на документ по итогам круглого стола. По словам сенатора Айрата Гибатдинова, это решение стало ключевым, так как «нет абсолютно никакого документа, который бы регулировал этот вид деятельности».

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Гибатдинов отметил, что это предложение назрело «после череды трагических происшествий».

Так, летом 2024 года в Махачкале две девушки погибли, а один мужчина получил ожоги во время экстремального квеста. По данным следствия, один из аниматоров поджег перчатку, используемую при проведении игры, и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином, в результате чего произошло возгорание помещения.

Участники круглого стола также рекомендовали Минтруду обязать работников, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и развлечений, пройти обучение по оказанию первой помощи.

Комитету Совфеда по науке, образованию и культуре предложено рассмотреть возможность внести изменение в законодательство, чтобы дать определение понятию «развлекательно-досуговая деятельность» с целью закрепить перечень предпринимательской деятельности, подразумевающей предоставление услуг с повышенным фактором риска.