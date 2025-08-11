В пригороде Атланты, штат Джорджия, метеорит пробил крышу жилого дома — ученые установили, что объект оказался старше самой Земли. Возраст небесного камня оценивается в 4,6 миллиарда лет, и теперь специалисты надеются, что находка поможет пролить свет на раннюю историю Солнечной системы.

Метеорит летел с такой скоростью и под таким углом, что пробил крышу, вентиляционные трубы и потолок дома. Изображение с сайта University of Georgia

По словам планетарного геолога Скотта Харриса из Университета Джорджии, метеорит, получивший название Макдоно, вошел в атмосферу нашей планеты 26 июня 2025 года. Возраст этой породы, по его оценке, составляет около 4,56 млрд лет. Для сравнения, Земле примерно 4,5 млрд лет, то есть обломки метеорита старше нашей планеты минимум на несколько сотен миллионов лет.

«Этот конкретный метеорит, который вошел в атмосферу, имеет долгую историю, прежде чем он достиг земли в Макдоно, и чтобы полностью понять это, нам нужно изучить, что представляет собой этот камень, и определить, к какой группе астероидов он принадлежит», — объясняет Харрис.

Исследователь Университета Джорджии Скотт Харрис держит фрагмент метеорита Макдоно. (Фото Эндрю Дэвиса Такера)

Свое космическое путешествие метеорит завершил эффектно: при входе в атмосферу он раскалился, взорвался и превратился в яркий огненный шар, который пронесся по небу. Один из фрагментов пробил крышу дома на юго-востоке Атланты и оставил заметную вмятину на полу, ударившись о него.

Ученые сумели извлечь 23 грамма из всего найденного 50-граммового куска и изучили образец с помощью оптической и электронной микроскопии. Результаты показали, что это обыкновенный хондрит L-типа — каменистая порода, сформировавшаяся миллиарды лет назад и пережившая масштабное космическое столкновение, которое в конечном счете направило ее к Земле.

Возраст метеорита Макдоно, вероятно, составляет более 4,56 миллиарда лет. (Фото Кейда Мэсси)

«Он принадлежит к группе астероидов в главном поясе между Марсом и Юпитером, которую, как мы сейчас полагаем, можно связать с распадом более крупного астероида примерно 470 млн лет назад, — отметил Харрис. — При таком распаде некоторые осколки выходят на орбиты, пересекающие траекторию Земли, и, если дать достаточно времени, их путь вокруг Солнца совпадает с орбитой нашей планеты в одной точке».

Фрагмент метеорита останется в Университете Джорджии для дальнейшего анализа. Ученые рассчитывают, что изучение этого образца поможет глубже понять условия, существовавшие в ранней Солнечной системе до формирования планет.